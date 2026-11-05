Il modello non era stato al centro del classico evento autunnale del colosso di Cupertino ma alcune novità, tutte da confermare, proprio in merito al prodotto arrivano dalla Cina e dal social network Weibo, con quanto fatto trapelare dal leaker "Digital Chat Station"

Apple ha ufficialmente presentato, già da qualche settimana, le caratteristiche dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max . Il modello di iPhone 18 base, però, non era stato al centro del classico evento autunalle del colosso di Cupertino ma alcune novità, tutte da confermare, proprio in merito al prodotto arrivano dalla Cina. Sul celebre social locale, Weibo, il leaker "Digital Chat Station", ha anticipato che probabilmente il nuovo arrivato, di fascia base, avrà un prezzo superiore a quello del suo predecessore. L'aumento per l'acquisto, stando a queste che per ora restano indiscrezioni, sarebbe giustificato da due elementi, ovvero una batteria di maggiore capacità e il nuovo chip A20, realizzato con processo produttivo a due nanometri. Resterebbe invece esclusa la Dynamic Island di dimensioni ridotte, che ha debuttato a settembre su iPhone 18 Pro e Pro Max. Il lancio? Secondo il leaker potrebbe esser mesos in calendario all'inizio del 2027 e potrebbe essere mostrato ai consumatori unitamente alla seconda generazione di iPhone Air e all'iPhone 18e.

Il chip A20

Lato hardware, dunque, ci si potrebbe aspettare la presenza del chip A20 (non A20 Pro come sugli iPhone 18 Pro, Pro Max e Du) con tecnologia a 2 nm. Le differenze tra i due chip, spiegano gli esperti, dovrebbero riguardare in particolar modo la potenza della GPU. In questo senso, va ricordato che Apple tende a correlare i chip Pro a più Ram così da garantire prestazioni migliori.

La batteria e il dispaly

Per quanto concerne, poi, la batteria, i dettagli al momento non sono troppo esaustivi. Il leaker non ha parlato di dati e di una capacità precisa, l'ipotesi è che il nuovo iPhone 18 base possa superare quella di iPhone 17 che ne monta una da 3.692 mAh. Passando, quindi, alla questione display, la previsione è che si tratterà sempre di un Oled da 6,3 con risoluzione 1,5K e con frequenza di refresh di 120 Hz. Lato riduzione delle dimensioni della Dynamic Island, se confermata potrebbe essere legata nel dettaglio allo spostamento del Face ID.

Il prezzo

Ad oggi, come è facile pensare, non ci sono certezze sicure nemmeno per quanto riguarda il prezzo del prossimo iPhone 18 base. Digital Chat Station ha fatto cenno ad un generico aumento, senza entrare nei dettagli specifici delle cifre. La possibilità è che si ripeta quanto già avvenuto con iPhone 17 che era stati presentato sul mercato con un aumento rispetto al proprio diretto predecessore.