iPhone Duo, il pieghevole di Apple è già maturo. Ma non per tutti

Il display esterno Super Retina XDR misura 5,4 pollici, mentre quello interno arriva a 7,6 pollici. Entrambi sono OLED, always-on e dotati di tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, con luminosità di picco dichiarata di 3.000 nit all’aperto. Apple ha utilizzato la stessa proporzione di 1,4:1 sui due pannelli, permettendo ai contenuti di ridimensionarsi senza cambiare improvvisamente forma quando si apre o si chiude il telefono. Lo schermo esterno offre il 90% della superficie di iPhone 18 Pro ma la forma corta e larga cambia sensibilmente la visualizzazione delle applicazioni. È adeguato per notifiche, messaggi brevi, musica, mappe e fotografia, mentre attività che richiedono molto sviluppo verticale invitano ad aprire il dispositivo, nonostante dallo schermo esterno si possa fare praticamente tutto. Il display interno è invece la ragione principale per desiderare iPhone Duo. Il rivestimento nanotexture diffonde la luce, limita i riflessi e rende quasi invisibile la piega centrale. L’effetto è diverso da quello dei pannelli lucidi tradizionalmente utilizzati sui foldable: la superficie appare più opaca, trattiene meno impronte evidenti ed è particolarmente piacevole per leggere. Di contro, richiede maggiore attenzione nella pulizia e può attenuare leggermente la brillantezza percepita dei colori. Me nelle nostre prove guardare un film, leggere un documento, modificare foto sullo schermo interno è stato un vero piacere per gli occhi.



Scrivevamo della piega: non è invisibile, ovviamente, ma può essere individuata in controluce e si percepisce, appena, facendo scorrere un dito al centro del display. Durante il normale utilizzo il trattamento opaco riesce a nasconderla davvero bene, tanto che raramente salta agli occhi. La cerniera è composta da oltre cento elementi e utilizza un profilo di coppia variabile, così la resistenza cambia gradualmente durante l’apertura: può mantenere il telefono fermo a diverse angolazioni, rendendo possibili le modalità a tenda, a piccolo notebook e a cornice. La sensazione meccanica è precisa, ma l’apertura con una sola mano non è naturale: la forma e la forza dei magneti invitano a usare entrambe. E purtroppo, soprattutto le prime volte, si tende a toccare per sbaglio il tasto di accensione o quello della fotocamera. Il telefono è protetto da Ceramic Shield 2 nella parte frontale, Ceramic Shield sul retro e ha la certificazione IP68 contro acqua e polvere, caratteristica non banale per un pieghevole. Il pannello interno resta però più delicato di un normale vetro: contiene un polimero nanotexture, strati di vetro sottile, adesivi flessibili e una piastra di titanio destinata a sostenerli. Come ha spiegato a Sky TG24 Kaiann Drance, Vice President of iPhone Marketing at Apple, “la realizzazione di iPhone Duo porta con sé molte sfide e molta soddisfazione. Volevamo che l’esperienza visiva fosse perfetta - racconta - e che il display riducesse i riflessi e al tempo stesso fosse resistente. Volevamo che il telefono resistesse a graffi e ammaccature nel tempo, e che la cerniera gli permettesse di rimanere perfettamente piatto o chiuso a qualsiasi angolazione. Ed è stata necessaria una complessa ingegneria per realizzare tutto questo”.