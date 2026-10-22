iPhone Duo, la scommessa di Apple dopo l’iPhone: la prova in anteprima

Disponibile da domani anche in Italia lo smartphone pieghevole di Apple. Un telefono atteso da anni e che da settimane, dal lancio a Cupertino, ha monopolizzato il dibattito tecnologico mondiale. In attesa della recensione completa, che pubblicheremo sulle pagine di NOW, lo abbiamo provato in anteprima, insieme alla vice president Apple of Worldwide Product Marketing di iPhone
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