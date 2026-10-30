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Tecnologia

Londra e il rischio dell’Apocalisse digitale

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

La capitale britannica dipende sempre più dall’intelligenza artificiale per garantire il funzionamento dei servizi essenziali. Ma cosa accadrebbe se, all’improvviso, i sistemi digitali si fermassero?

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