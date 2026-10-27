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Apple, aggiornamento IOS 27.2 per iPhone e iPad: tutte le novità in arrivo

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Il colosso di Cupertino, con anche iPadOS 27.2, ha reso disponibili i primi aggiornamenti importanti relativi alle versioni 27 dei due sistemi operativi, già distribuite lo scorso settembre

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Apple ha ufficialmente reso disponibili iOS 27.2 e iPadOS 27.2, i primi aggiornamenti importanti relativi alle versioni 27 dei due sistemi operativi, già distribuite lo scorso settembre.  Il colosso di Cupertino ha rilasciato pure le versioni stabili di macOS Golden Gate, watchOS, tvOS, visionOS e un nuovo firmware per HomePod. Rilasciati anche iOS e iPadOS 26.7.2 per i dispositivi che utilizzano ancora la precedente generazione dei sistemi operativi, con ulteriori correzioni di sicurezza.

Il software su iPhone e iPad

Il software, nel dettaglio, è installabile su tutti gli iPhone e gli iPad che supportano la generazione 27. Il download avviene accedendo alle impostazioni, cliccando poi su "generali", quindi "aggiornamento software".

Le novità per Siri AI

L'update più sostanziale riguarda Siri AI che da questo aggiornamento supporta altre lingue come francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. La funzione resta disponibile sugli iPhone 16 e successivi, oltre a iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentre non è offerta nell'Unione Europea né nella Cina continentale. Nelle versioni beta di iOS 27.2 compare inoltre il supporto in lingua italiana per il filtro delle chiamate da numeri sconosciuti, già disponibile con altre lingue di sistema dopo mesi in cui funzionava solo con inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese o cinese. Il sistema risponde al posto dell’utente prima che il telefono squilli e chiede al chiamante di identificarsi, così che la decisione se rispondere avvenga dopo aver conosciuto nome e motivo della chiamata.

Le altre novità in arrivo

Ecco poi le altre novità che gli utenti Apple possono aspettarsi. In Foto e Image Playground è stata introdotta la filigrana "SynthID", ideata per segnalare se un'immagine sia stata generata o alterata con strumenti di intelligenza artificiale. C'è poi un update che riguarda la app Podcast, la quale separa nella scheda "Home" le sezioni "Nuovi episodi" e "Continua ad ascoltare", mentre la tab "Amici" della app "Giochi" propone il contesto dei suggerimenti e suggerisce le partite recenti sulle pagine dei giocatori. Quindi ecco l'app Apple TV che propone i profili semplici, uno per ciascun componente della famiglia, con raccomandazioni del tutto ad hoc per ogni utente. Quindi cambia Apple Music, proposta con una nuova icona e un nuovo marchio, mentre FaceTime permette adesso di aggiungere alla chiamata un interprete della lingua dei segni o un sottotitolatore esterni. 

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iPhone Duo, cosa cambia

Novità specifiche in arrivo anche per iPhone Duo, il quale con l'arrivo di iOS 27.2 ottiene il supporto ad Apple Pencil USB-C, utilizzabile sia sul display esterno sia su quello interno. Arriva pure Edge Light, una funzione che sfrutta i bordi luminosi dello schermo per illuminare il volto durante le videochiamate. Nell'app "Comandi Rapidi" è stata quindi aggiunta un'automazione che riconosce l'apertura e la chiusura dello smartphone.

Mac ed altro

Su Mac, macOS Golden Gate 27.2 arriva un nuovo aspetto per i controlli di luminosità e volume, unitamente alle migliorie di Siri AI e ai suggerimenti contestuali nella sezione "Messaggi". Quindi ecco. watchOS 27.2 dove migliora la velocità delle risposte di Siri AI e vengono implementate le informazioni utilizzabili dall'assistente attraverso l'iPhone abbinato. In questo caso le funzionalità di Siri AI restano escluse per gli utenti dell'Unione Europea.
Con tvOS 27.2 Cupertino propone l'arrivo del sistema audio surround basato su quattro HomePod, riservato alla nuova Apple TV 4K di quarta generazione.
Il software HomePod 27.2 introdurrà anche "Sound Glow", un effetto luminoso che fa pulsare la superficie superiore degli speaker compatibili seguendo il ritmo della musica e riprendendo i colori delle copertine degli album.  E poi, ancora: con iOS 27.2 e tvOS 27.2, i telecomandi Siri Remote di seconda e terza generazione possono essere visualizzati direttamente nell'app "Dov'è". Per visionOS 27.2, quindi, Apple propone correzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza.

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