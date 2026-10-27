Il software, nel dettaglio, è installabile su tutti gli iPhone e gli iPad che supportano la generazione 27. Il download avviene accedendo alle impostazioni, cliccando poi su "generali", quindi "aggiornamento software".

Apple ha ufficialmente reso disponibili iOS 27.2 e iPadOS 27.2 , i primi aggiornamenti importanti relativi alle versioni 27 dei due sistemi operativi, già distribuite lo scorso settembre. Il colosso di Cupertino ha rilasciato pure le versioni stabili di macOS Golden Gate, watchOS, tvOS, visionOS e un nuovo firmware per HomePod. Rilasciati anche iOS e iPadOS 26.7.2 per i dispositivi che utilizzano ancora la precedente generazione dei sistemi operativi, con ulteriori correzioni di sicurezza.

Le novità per Siri AI

L'update più sostanziale riguarda Siri AI che da questo aggiornamento supporta altre lingue come francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. La funzione resta disponibile sugli iPhone 16 e successivi, oltre a iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentre non è offerta nell'Unione Europea né nella Cina continentale. Nelle versioni beta di iOS 27.2 compare inoltre il supporto in lingua italiana per il filtro delle chiamate da numeri sconosciuti, già disponibile con altre lingue di sistema dopo mesi in cui funzionava solo con inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese o cinese. Il sistema risponde al posto dell’utente prima che il telefono squilli e chiede al chiamante di identificarsi, così che la decisione se rispondere avvenga dopo aver conosciuto nome e motivo della chiamata.

Le altre novità in arrivo

Ecco poi le altre novità che gli utenti Apple possono aspettarsi. In Foto e Image Playground è stata introdotta la filigrana "SynthID", ideata per segnalare se un'immagine sia stata generata o alterata con strumenti di intelligenza artificiale. C'è poi un update che riguarda la app Podcast, la quale separa nella scheda "Home" le sezioni "Nuovi episodi" e "Continua ad ascoltare", mentre la tab "Amici" della app "Giochi" propone il contesto dei suggerimenti e suggerisce le partite recenti sulle pagine dei giocatori. Quindi ecco l'app Apple TV che propone i profili semplici, uno per ciascun componente della famiglia, con raccomandazioni del tutto ad hoc per ogni utente. Quindi cambia Apple Music, proposta con una nuova icona e un nuovo marchio, mentre FaceTime permette adesso di aggiungere alla chiamata un interprete della lingua dei segni o un sottotitolatore esterni.