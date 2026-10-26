Nel weekend successivo al lancio, diverse segnalazioni relative a danni strutturali del display interno sono comparse sulle principali piattaforme social. Tra i casi più condivisi quello di un utente australiano su Reddit, al quale lo schermo si sarebbe rotto dopo circa sei ore di utilizzo e meno di 20 aperture complessive

Il debutto sul mercato dell'iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole targato Apple nei negozi da venerdì, è stato subito accompagnato dalle prime critiche tecniche. Nel weekend successivo al lancio, diverse segnalazioni relative a danni strutturali del display interno sono comparse sulle principali piattaforme social, spingendo le community online ad aprire discussioni dedicate per raccogliere testimonianze e documentazione fotografica.

Le prime testimonianze degli utenti

Tra i casi più condivisi si registra quello di un utente australiano su Reddit, il quale ha riferito che lo schermo si è rotto dopo circa sei ore di utilizzo e meno di 20 aperture complessive. Secondo il racconto, che sarebbe stato verificato dai moderatori della piattaforma, l'anomalia si sarebbe manifestata durante una normale apertura con un rumore secco e la successiva comparsa di una frattura lungo la piega, accompagnata da una fascia di pixel bianchi sul lato destro. Un'esperienza simile è stata segnalata negli Stati Uniti, dove un acquirente ha denunciato il blocco della cerniera e la rottura del pannello dopo appena quattro aperture durante la fase di configurazione iniziale del telefono. In entrambi i casi, i dispositivi sono stati tempestivamente sostituiti senza costi aggiuntivi presso gli Apple Store locali.

I dettagli del danno e la ricorrenza nei difetti

La testata giornalistica The Verge, che ha raccolto e analizzato le prime casistiche, ha evidenziato come i telefoni fotografati mostrino il danno quasi sempre nella medesima zona del display interno. Anche se la percentuale dei dispositivi difettosi risulta al momento minima rispetto ai volumi di vendita complessivi, a preoccupare i tecnici è proprio la concentrazione dei guasti lungo la linea della cerniera, che nella maggior parte delle situazioni si traduce in una striscia di pixel luminosi su un lato dello schermo.

Le ipotesi tecniche sui difetti strutturali

Apple al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda, ma gli esperti del settore hanno già formulato le prime ipotesi. Da un lato, si valuta se il problema possa dipendere da un fattore d'uso, legato alla pressione esercitata dai pollici degli utenti nella parte interna dello schermo durante la chiusura. Dall'altro, l'attenzione si concentra sulla progettazione della cerniera: le rotture sembrano verificarsi esattamente nel punto in cui la struttura è stata modificata per alloggiare il cavo flat che collega le due metà del dispositivo, lasciando una zona vuota nel supporto sottostante.