Il tablet compatto cambia, soprattutto nello schermo e nelle prestazioni: arriva un pannello da 8,5 pollici, cresce la potenza per I.A. e grafica e debutta la certificazione IP67. In Italia sarà disponibile da novembre

Apple rinnova iPad mini, intervenendo su display, prestazioni, design e connettività. La novità più evidente è il passaggio a un display OLED Super Retina XDR da 8,5 pollici: più grande, nonostante le dimensioni complessive rimangano quelle della generazione precedente grazie a cornici ridotte del 24%. Il pannello raggiunge una luminosità di picco fino a 1.200 nit e un rapporto di contrasto di 2.000.000:1, mentre tra le opzioni debutta anche il vetro con nanotexture pensato per limitare i riflessi. Cambia anche il corpo del dispositivo: lo spessore scende a 5,4 millimetri e arriva per la prima volta la certificazione IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. I colori disponibili sono mezzanotte e galassia.

A20 Pro, più spazio per intelligenza artificiale e grafica

Al centro del nuovo iPad mini c'è il chip A20 Pro, realizzato con tecnologia a 2 nanometri. Integra una GPU a 7 core con Neural Accelerator in ogni core e, secondo quanto spiegato da Apple, permette di ottenere prestazioni fino a 4,5 volte superiori nelle attività legate all'intelligenza artificiale e fino a 2,7 volte più elevate sul fronte grafico rispetto alla generazione precedente. Il modello da 512 giga dispone inoltre di Dual Neural Engine a 16 core. Sul fronte multimediale arriva la tecnologia Acoustic Display, che migliora l'esperienza di ascolto, mentre la fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel viene spostata sul lato lungo; quella posteriore, sempre da 12 megapixel, può registrare video in 4K fino a 60 fps. Cambia anche la connettività: il chip N1 gestisce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, mentre i modelli Cellular utilizzano il modem Apple C2. Il sistema operativo è iPadOS 27, con le nuove funzionalità di Apple Intelligence e, con iPadOS 27.2, la possibilità di utilizzare una modalità a schermo esteso collegando il tablet a un monitor esterno.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo iPad mini mantiene la compatibilità con la Apple Pencil e viene proposto nelle versioni da 128, 256 e 512 GB. I preordini partiranno mercoledì 28 ottobre, disponibilità all'acquisto da venerdì 6 novembre. In Italia il prezzo parte da 759 euro per la versione Wi-Fi e da 929 euro per quella Wi-Fi + Cellular; con i prezzi Education si parte invece da 699 euro. Lato accessori, Apple propone anche una nuova Smart Folio in tessuto TechWoven, disponibile nei colori blu marino e talpa: prezzo 89 euro.