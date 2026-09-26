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Tecnologia

Robot, aiutati che l’AI ci aiuta

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Un esperimento dell’Università della California, Irvine, ribalta almeno in parte la solita narrazione: per insegnare ai robot i compiti più complessi non basta che le macchine imparino dagli esseri umani. A volte serve un’intelligenza artificiale che aiuti gli esseri umani a insegnare meglio. È un piccolo assaggio di un futuro nel quale uomo e macchina potrebbero collaborare molto più di quanto immaginiamo

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