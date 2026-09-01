Whatsapp, la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo, si appresta a effettuare un aggiornamento dei requisiti minimi di sistema. All'inizio di settembre, l'applicazione cesserà di funzionare su diversi dispositivi datati che non supportano più gli standard di sicurezza e hardware richiesti. Come confermato dalla documentazione ufficiale di Meta, si tratta di una misura periodica volta a dismettere il supporto per le piattaforme obsolete, permettendo di concentrare lo sviluppo sulle nuove funzionalità e sulla sicurezza della rete.

I requisiti tecnici e i modelli a rischio

Il nuovo taglio del supporto stabilito da Meta riguarda direttamente gli smartphone con versioni datate del sistema operativo Android. In particolare, il servizio cesserà di funzionare sui dispositivi che eseguono versioni precedenti ad Android 6.0 (Marshmallow), ovvero i telefoni rimasti fermi ad Android 5.0 o 5.1 (Lollipop). Tra i modelli coinvolti figurano smartphone commercializzati nel decennio scorso che non hanno più ricevuto aggiornamenti dai produttori, come alcune versioni storiche di Samsung Galaxy (ad esempio Galaxy Ace 4 o le prime serie Core), dispositivi LG della linea Optimus e vecchi modelli Sony Xperia.

Come verificare la compatibilità e salvare le chat

Per evitare l'interruzione improvvisa del servizio, gli utenti interessati ricevono preventivamente delle notifiche di avviso direttamente all'interno dell'applicazione. Per verificare il proprio stato, è sufficiente accedere alle impostazioni dello smartphone, entrare nella sezione "Info sul telefono" e controllare la versione del software installata. Nel caso in cui il dispositivo non sia aggiornabile ad Android 6.0 o superiore, sarà necessario passare a uno smartphone più recente per continuare a usare l'app. Prima della data di dismissione, è fondamentale procedere al backup completo delle conversazioni (tramite Google Drive o memoria locale) per consentire il ripristino dei dati sul nuovo telefono.