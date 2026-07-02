Gaming, dal 2028 Sony non produrrà più giochi fisici per PlayStation

Sony accelera il passaggio al digitale e dal 2028 dirà addio ai dischi fisici per i nuovi titoli PlayStation. La decisione non riguarderà i giochi già pubblicati o in uscita prima di quella data. In arrivo anche la chiusura graduale del PlayStation Store per Ps3 e Ps Vita
Da gennaio 2028 Sony Interactive Entertainment non produrrà più dischi fisici per i nuovi giochi destinati alle console PlayStation. Lo ha annunciato la società, spiegando che il passaggio definitivo al formato digitale è legato al fatto che consumatori e industria dell’intrattenimento si stanno spostando sempre di più dai supporti fisici a quelli online. La decisione non avrà effetti sui giochi già pubblicati o su quelli che usciranno prima di gennaio 2028.
La transizione al digitale
"I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali", si legge in una nota dell’azienda, che rassicura gli utenti: “Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028". La scelta si inserisce in un mercato sempre più orientato al digitale: nei giorni scorsi da Rockstar e Take-Two hanno confermato l’uscita di Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come Gta 6, solo in formato digitale. Il gioco è previsto in uscita il 19 novembre.
Chiude il PlayStation Store per Ps3 e Ps Vita
Sony ha annunciato anche la chiusura definitiva del PlayStation Store per le piattaforme PlayStation 3 e PlayStation Vita. Non sarà più possibile acquistare nuovi giochi o contenuti aggiuntivi, ma gli utenti potranno continuare a scaricare i titoli già comprati. La chiusura avverrà in modo graduale: inizierà nell’agosto 2026 in alcuni mercati dell’America Centrale e si concluderà a livello globale nel luglio 2027.
Leggi anche
Persona, il videogame diventa una serie live action di Netflix
Amazon
Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film
Super Mario Galaxy, con protagonista l’idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, mantiene salda la vetta dei film più visti della settimana in Italia. Dai giochi da tavolo ai giochi di abilità ispirati al film: ecco alcune proposte firmate Epoch per portare l’avventura di Mario dal grande schermo a casa, tra sfide, divertimento e momenti da condividere. Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon