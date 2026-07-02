Gaming, dal 2028 Sony non produrrà più giochi fisici per PlayStation

Sony accelera il passaggio al digitale e dal 2028 dirà addio ai dischi fisici per i nuovi titoli PlayStation. La decisione non riguarderà i giochi già pubblicati o in uscita prima di quella data. In arrivo anche la chiusura graduale del PlayStation Store per Ps3 e Ps Vita

Da gennaio 2028 Sony Interactive Entertainment non produrrà più dischi fisici per i nuovi giochi destinati alle console PlayStation. Lo ha annunciato la società, spiegando che il passaggio definitivo al formato digitale è legato al fatto che consumatori e industria dell’intrattenimento si stanno spostando sempre di più dai supporti fisici a quelli online. La decisione non avrà effetti sui giochi già pubblicati o su quelli che usciranno prima di gennaio 2028.

La transizione al digitale



"I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali", si legge in una nota dell’azienda, che rassicura gli utenti: “Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028". La scelta si inserisce in un mercato sempre più orientato al digitale: nei giorni scorsi da Rockstar e Take-Two hanno confermato l’uscita di Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come Gta 6, solo in formato digitale. Il gioco è previsto in uscita il 19 novembre.



Chiude il PlayStation Store per Ps3 e Ps Vita



Sony ha annunciato anche la chiusura definitiva del PlayStation Store per le piattaforme PlayStation 3 e PlayStation Vita. Non sarà più possibile acquistare nuovi giochi o contenuti aggiuntivi, ma gli utenti potranno continuare a scaricare i titoli già comprati. La chiusura avverrà in modo graduale: inizierà nell’agosto 2026 in alcuni mercati dell’America Centrale e si concluderà a livello globale nel luglio 2027.