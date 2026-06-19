Gami-vacation, quando il viaggio diventa un gioco

Combinare la passione per il gaming con il turismo. Trasformare una destinazione in terreno di gioco interattivo per scoprire un territorio, una città o un museo in modo diverso. Ma anche visitare un Paese in una sorta di pellegrinaggio videoludico, seguendo le location dei videogames preferiti. Inserito da SkyScanner tra le ultime tendenze del mondo travel, il turismo ludico (o gami-vacation) consente al viaggiatore di vivere un’esperienza coinvolgente da protagonista
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