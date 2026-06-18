Numerosi utenti da tutto il mondo hanno segnalato di non riuscire a utilizzarei i servizi del modello di intelligenza artificiale. Sulla pagina principale è comparso un avviso: "Abbiamo individuato il problema, stiamo lavorando per ripristinare le funzioni"

Dalle testimonianze raccolte online, il malfunzionamento interessa sia gli utenti gratuiti sia quelli che utilizzano gli abbonamenti a pagamento.

Le segnalazioni stanno aumentando rapidamente su Downdetector. In Italia si contano già diverse centinaia di report, lo stesso nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti il numero delle segnalazioni ha già raggiunto quota migliaia, suggerendo che non si tratti di un problema isolato o limitato a una specifica area geografica.

I problemi di Claude, chatbot di Anthropic

Claude Code, lo strumento interattivo che funge da assistente di programmazione e agente IA, per qualche motivo non sembra riscontrare gli stessi problemi del chatbot classico. Per quanto il software di Claude Code giri in locale, il modello di linguaggio elabora comunque le risposte sui server cloud di Anthropic: per questo motivo, è strano che non abbia gli stessi problemi del chatbot convenzionale.