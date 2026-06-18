Claude in down, il chatbot AI non funziona: cosa succede e il comunicato dell'aziendaTecnologia
Numerosi utenti da tutto il mondo hanno segnalato di non riuscire a utilizzarei i servizi del modello di intelligenza artificiale. Sulla pagina principale è comparso un avviso: "Abbiamo individuato il problema, stiamo lavorando per ripristinare le funzioni"
Claude non risponde. Oggi, giovedì 18 giugno 2026, gli utenti che utilizzano il chatbot sviluppato da Anthropic, stanno rilevando numerosi problemi. Dalle prime ore di questa mattina, il servizio risulta inaccessibile o fortemente instabile anche in Italia.
I problemi si manifestano in diversi modi: in alcuni casi Claude non risponde alle richieste degli utenti, mentre in altri compare un messaggio di errore che riporta la dicitura "Conversation not found" o "This conversation could not be found", come mostrato nello screenshot che abbiamo raccolto.
I Paesi che hanno trovato problemi
Le segnalazioni stanno aumentando rapidamente su Downdetector. In Italia si contano già diverse centinaia di report, lo stesso nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti il numero delle segnalazioni ha già raggiunto quota migliaia, suggerendo che non si tratti di un problema isolato o limitato a una specifica area geografica.
Dalle testimonianze raccolte online, il malfunzionamento interessa sia gli utenti gratuiti sia quelli che utilizzano gli abbonamenti a pagamento.
I problemi di Claude, chatbot di Anthropic
Claude Code, lo strumento interattivo che funge da assistente di programmazione e agente IA, per qualche motivo non sembra riscontrare gli stessi problemi del chatbot classico. Per quanto il software di Claude Code giri in locale, il modello di linguaggio elabora comunque le risposte sui server cloud di Anthropic: per questo motivo, è strano che non abbia gli stessi problemi del chatbot convenzionale.
Le comunicazioni di Anthropic
Atterrando sulla pagina di Anthropic, si legge che l'azienda ha identificato le cause del problema e si sta lavorando per ripristinare le funzionalità del servizio. "Daremo aggiornamenti non appena sarà possibile", conclude l'avviso.