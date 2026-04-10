Amazon toglie accesso a store ai vecchi modelli di Kindle: ecco quali

Alcuni vecchi modelli di Kindle sono pronti ad andare in pensione. Amazon ha comunicato che a breve toglierà il supporto ai suoi lettori e-book usciti prima del 2012: i modelli che hanno 14 o più anni non potranno più accedere allo store e di conseguenza non potranno più ottenere nuovi contenuti. Come spiegato dai maggiori siti specializzati, la notizia è arrivata agli utenti direttamente con una mail da parte di Amazon. I dispositivi interessati, si legge nel testo inviato ai clienti, includono Kindle 1ª e 2ª generazione: Kindle DX e DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle Touch, Kindle 5 e Kindle Paperwhite 1ª generazione.

Passaggio a modelli più recenti

"Questi modelli sono stati supportati per almeno 14 anni - alcuni addirittura per 18 anni - ma la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo lasso di tempo, e d'ora in avanti questi dispositivi non saranno più supportati", ha dichiarato Jesse Carr, portavoce di Amazon, in un comunicato a TechCrunch. "Stiamo avvisando coloro che li utilizzano ancora attivamente e stiamo offrendo delle promozioni per aiutarli nella transizione verso modelli più recenti". Quindi, per gli appassionati di lettura che vogliono continuare a usare un Kindle, è necessario acquistare un modello di generazione più recente. Da lì, dall'app mobile Kindle o dal Kindle per il Web, accedendo con il proprio account, sarà possibile non perdere i propri contenuti e scaricarne di nuovi.