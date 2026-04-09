Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meta è down: problemi con Instagram, Facebook e WhatsApp. Migliaia di segnalazioni

Tecnologia
©Ansa

Migliaia di segnalazioni da parte degli utenti nella mattinata del 9 aprile. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'azienda

ascolta articolo

Poco prima delle 10 di oggi 9 parile le principali piattaforme gestita da Meta hanno riscontrato diversi problemi di accesso ai propri servizi. Lo rileva il sito Downdetector, secondo il quale si è registrata un'impennata di segnalazioni ntorno alle 9:56: le app di Facebook, Instagram e WhatsApp hanno interrotto il loro corretto funzionamento. 

Problemi di accesso

Migliaia le segnalazioni da parte degli utenti che hanno sottolineato la difficoltà di accesso alle app e ai profili personali. Sull'app di messaggistica WhatsApp le segnalazioni sono più di 3.500 e si segnala l'impossibilità di inviare o ricevere messaggi. Disservizi anche su Instagram e Facebook.

 

Per il momento Meta non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale: non è quindi ancora stata resa nota la causa del problema

Tecnologia: Ultime notizie

Meta è down: problemi con Instagram, Facebook e WhatsApp

Tecnologia

Migliaia di segnalazioni da parte degli utenti nella mattinata del 9 aprile. Nessuna...

Meta aggiorna policy account IG per teenager: cosa cambia

Tecnologia

Gli account Instagram per adolescenti si allineano ai criteri di classificazione dei contenuti...

EmTech Italy, a Roma torna l’evento sulle tecnologie emergenti

Tecnologia

Appuntamento il 14 e il 15 aprile all’Università Campus Bio-Medico di Roma, negli spazi del Cu.Bo...

sponsorizzato
EmTech Italy

Cina, miniserie accusata di usare AI e volti reali senza consenso

Tecnologia

Alcuni blogger hanno denunciato la replica dei propri tratti in personaggi diffusi online. Dopo...

Pavia Innovation Week 2026: date, programma ed eventi

Tecnologia

Dall'8 all'11 aprile 2026 debutta la prima edizione di una manifestazione gratuita che...

Tecnologia: I più letti