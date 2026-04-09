Meta è down: problemi con Instagram, Facebook e WhatsApp

Poco prima delle 10 di oggi 9 parile le principali piattaforme gestita da Meta hanno riscontrato diversi problemi di accesso ai propri servizi. Lo rileva il sito Downdetector, secondo il quale si è registrata un'impennata di segnalazioni ntorno alle 9:56: le app di Facebook, Instagram e WhatsApp hanno interrotto il loro corretto funzionamento.

Problemi di accesso

Migliaia le segnalazioni da parte degli utenti che hanno sottolineato la difficoltà di accesso alle app e ai profili personali. Sull'app di messaggistica WhatsApp le segnalazioni sono più di 3.500 e si segnala l'impossibilità di inviare o ricevere messaggi. Disservizi anche su Instagram e Facebook.

Per il momento Meta non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale: non è quindi ancora stata resa nota la causa del problema