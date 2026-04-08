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Tecnologia

iPhone pieghevole, ritardi e smentite: perché è strategico per Apple

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Le indiscrezioni parlano di problemi tecnici e possibili slittamenti ma il solito Mark Gurman riporta il progetto su binari più solidi: debutto a settembre, anche se con incognite produttive. Dietro il rimbalzo di rumor e smentite la realtà è che il pieghevole per la Mela non è urgente ma rimane pur sempre decisivo per il prossimo ciclo industriale

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