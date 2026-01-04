2026, così cambierà il mondo della tecnologia

L’anno che si è appena aperto non sarà caratterizzato solo da nuovi prodotti: l’intelligenza artificiale entrerà sempre più nelle nostre vite, gli schermi verranno ripensati, l’energia e la ricarica saranno sempre più veloci. Partendo dal CES di Las Vegas, la più importante fiera mondiale della tecnologia, che sta per aprire i battenti negli Stati Uniti, proviamo a immaginare come cambierà il mondo tech nel 2026