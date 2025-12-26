Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Dentro il MILA di Montréal, dove si fa ricerca etica sull’IA

Donata Columbro
©Getty

Il Mila di Montréal, in Québec, è uno degli istituti di ricerca sull'intelligenza artificiale più rilevanti al mondo nel campo del deep learning. Fondato da Yoshua Bengio, considerato uno dei padri del deep learning e vincitore del Premio Turing, oggi conta più di duemila ricercatori, una partnership con 140 industrie del settore, e una capacità di influenzare gli standard per un'IA responsabile, sicura e trasparente. Siamo andati a visitarlo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ