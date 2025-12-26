Dentro il MILA di Montréal, dove si fa ricerca etica sull’IA

Il Mila di Montréal, in Québec, è uno degli istituti di ricerca sull'intelligenza artificiale più rilevanti al mondo nel campo del deep learning. Fondato da Yoshua Bengio, considerato uno dei padri del deep learning e vincitore del Premio Turing, oggi conta più di duemila ricercatori, una partnership con 140 industrie del settore, e una capacità di influenzare gli standard per un'IA responsabile, sicura e trasparente. Siamo andati a visitarlo