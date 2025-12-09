Just Dance 2026, quando la stop-motion diventa coreografia

La nuova versione del videogioco di Ubisoft arriva con tante novità, tra cui la modalità Party e il Camera controller mode. Un’altra particolarità riguarda la mappa della canzone Born to be Alive, creata negli studi di Inspira Animations, a Valencia, con una tecnica che richiede precisione, pazienza e passione per l’animazione. “Per creare il manichino ci mettiamo circa tre mesi. È molto complesso fabbricare bambole di questo tipo”, ha spiegato a Sky TG24 Javier Tostado, fondatore di Inspira