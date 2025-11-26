Offerte Black Friday
Quali Paesi europei usano di più l'Ia?

In Europa l’IA è più usata in Irlanda, Francia e Spagna, con tassi vicini al 40–41%, mentre Norvegia supera il 45%. Romania e Grecia restano in coda. L’Italia è a metà classifica. Il divario riflette differenze economiche, infrastrutturali e linguistiche

