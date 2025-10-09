La mappa di Instagram, ovvero l'incubo del tracciamento continuo

La nuova funzione “Mappa” di Instagram promette di avvicinare gli amici mostrando dove si trovano ma in realtà apre un enorme problema di privacy. Tra localizzazione continua, rischi di profilazione e potenziali abusi, l’ennesima novità firmata Meta – un riciclo del vecchio Amici nelle Vicinanze di Facebook - sembra più una finestra sul controllo che uno strumento di socialità. Ecco perché e come disattivarla subito