OpenAI spinge sulla robotica: all’AGI servirà un corpo?

Il gruppo guidato da Sam Altman ha rilanciato con decisione i suoi progetti legati alla robotica, con nuove assunzioni e un team dedicato già attivo dall’inizio dell’anno. L’obiettivo dichiarato è spingersi oltre il software puro per costruire macchine in grado di operare nel mondo reale, passo evidentemente considerato cruciale nella marcia verso l’intelligenza artificiale generale