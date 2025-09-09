Con iPhone Air Apple inaugura il triennio del cambiamento

Al keynote di fine estate all’Apple Park di Cupertino la Mela ha presentato tre nuovi iPhone 17 con i potenti chip A19, schermi Super Retina XDR ProMotion e un rinnovato approccio al design. La vera sorpresa è l’Air, sottilissimo e in titanio, mentre i Pro e Pro Max crescono nelle dimensioni e adottano un nuovo sistema fotografico tornando all’alluminio. È la prima tappa che passerà dall’iPhone pieghevole nel 2026 e dall’edizione speciale del ventennale, nel 2027