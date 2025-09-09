Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Con iPhone Air Apple inaugura il triennio del cambiamento

Simone Cosimi

Al keynote di fine estate all’Apple Park di Cupertino la Mela ha presentato tre nuovi iPhone 17 con i potenti chip A19, schermi Super Retina XDR ProMotion e un rinnovato approccio al design. La vera sorpresa è l’Air, sottilissimo e in titanio, mentre i Pro e Pro Max crescono nelle dimensioni e adottano un nuovo sistema fotografico tornando all’alluminio. È la prima tappa che passerà dall’iPhone pieghevole nel 2026 e dall’edizione speciale del ventennale, nel 2027

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ