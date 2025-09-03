Esplora tutte le offerte Sky
ChatGPT down, oggi intelligenza artificiale OpenAi non funziona

Tecnologia

Gli utenti hanno segnalato alcuni problemi con il servizio della società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti

Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi con il il colosso che ha creato il chatbot basato sull'intelligenza artificiale, Chat GPT. I disservizi dell'applicazione sono stati segnalati dagli utenti di tutto il mondo: il down, insomma, non è solo una questione legata agli accessi dall'Italia.

Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, inserisce ChatGpt tra gli argomenti più caldi per la valanga di alert provenienti da tutto il mondo. Le cause sono ancora sconosciute. 

