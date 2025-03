Spotify down, problemi all'app per ascoltare la musica

Sui social gli utenti hanno segnalato che l'app era bloccata: impossibile riprodurre i brani. Non è chiara la natura del problema e Spotify non ha rilasciato comunicazioni ufficiali

Giornata "down" per Spotify , l’app nel settore dello streaming e dell’industria musicale. Numerosi dispositivi hanno avuto il sistema bloccato in particolare dalle ore 13 alle 14 di ieri. Nessuna comunicazione da parte dell’azienda svedese. Tante lamentele sui social. Milioni di utenti hanno avuto difficoltà ad aprire l’app e a visualizzare i brani.

Non è chiara la natura del problema

Le segnalazioni di disservizi sono arrivate da tutta Italia, soprattutto dalle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli. Le prime richieste di aiuto sono comparse sul sito Downdetector intorno alle ore 11, il picco è stato raggiunto poco prima delle 14. I problemi sono stati a livello internazionale. Non è chiara la natura del problema e Spotify non ha fornito dichiarazioni ufficiali in merito al problema quasi del tutto rientrato a fine giornata.