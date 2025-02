Vitruvian-1, la prima intelligenza artificiale made in Italy

Vitruvian-1 prende ispirazione dall'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, simbolo del genio italiano e della perfetta armonia tra arte e scienza. Oggi, circa 500 anni dopo, quella stessa ambizione si traduce in un modello AI capace di portare l'Italia e l'Europa al centro della rivoluzione tecnologica globale ascolta articolo

È stata creata la prima intelligenza artificiale made in Italy. Non si tratta solo di un nuovo modello AI, ma di un vero e proprio cambio di paradigma per l’Europa. Sviluppato da ASC27 s.r.l., la nuova intelligenza artificiale si chiama Vitruvian-1: ha avanzate capacità di reasoning ed è stata progettata e allenata interamente in Italia. Non è una chatbot con cui dover dialogare per ore, non è un generatore di immagini o slide caotiche e non è un sistema che mescola informazioni pescate dal web. Il modello ha 14 miliardi di parametri interamente progettati per superare le sfide più complesse della matematica, fisica, medicina, diritto e molto altro. È ottimizzato per il ragionamento e la logica e sta in 8GB di VRAM performando come modelli molto più grandi.

Perché Vitruvian-1? Vitruvian-1 prende ispirazione dall'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, simbolo del genio italiano e della perfetta armonia tra arte e scienza. “In un mondo dominato da modelli giganteschi come ChatGPT, Claude o LLaMA, Vitruvian-1 dimostra che l'efficienza e la capacità di ragionamento contano più delle dimensioni” scrive Asc27 s.r.l. “Abbiamo scelto la via dell’agilità e dell’efficienza, creando un modello che sa pensare in modo strutturato, offrendo soluzioni concrete a problemi complessi”. Vitruvian-1 non è un semplice chatbot, infatti, gli utenti non devono aspettarsi gli stessi comportamenti di ChatGPT, come conversazioni e intrattenimento. È un motore di ragionamento avanzato pensato per risolvere problemi reali con competenze multidisciplinari.

Il suo valore Vitruvian-1 parla le principali lingue europee, con una connessione profonda alla lingua italiana per supportare aziende e istituzioni nazionali. Secondo la società madre, non è solo un traguardo tecnologico, ma un AI sviluppato in Europa e che rispetta i valori e le normative europee, promuovendo un ecosistema tecnologico capace di attrarre talenti e investimenti internazionali. “La tecnologia non deve stupire, deve servire. E noi, come società, dobbiamo essere pronti a servircene nel modo giusto” afferma Nicola Grandis, fondatore della società Asc27. Già al World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, nel 2023, la giovane società è stata premiata per un progetto relativo all'Alzheimer, diagnosticato con un'accuratezza del 90% grazie a tecniche di machine learning. Approfondimento YouTube compie 20 anni e punta al televisore

Versione Beta “Da oggi chiunque può testarlo, metterlo alla prova e aiutarci a spingere i suoi limiti. In queste settimane di Public Beta, raccoglieremo feedback per migliorarlo ulteriormente prima del rilascio delle versioni Vitruvian-1.5 M, L e XXL, e delle API per l’integrazione aziendale” fanno sapere sul blog i ricercatori di Asc27 s.r.l.