iPhone 16e, Apple presenta un nuovo smartphone con un prezzo più basso

I preordini inizieranno venerdì 21 febbraio e i dispositivi saranno disponibili a partire da venerdì 28 febbraio. iPhone 16e arriverà sul mercato con capacità di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB e costerà a partire da 599 dollari o 24,95 al mese per 24 mesi. In Italia i prezzi partono da 729 euro (o 30,37 al mese) a salire, a seconda dei tagli di memoria scelti: 256 GB costerà 859 euro, 512 GB invece 1.109. Ma si potrà avere un buono fino a 150 euro di credito dando in permuta un iPhone 11 o fino a 190 dando in permuta un iPhone 12.

Un nuovo iPhone con un prezzo ancora più basso. Oggi Apple ha annunciato iPhone 16e, un device che si va ad aggiungere alla gamma attuale e che punta ad offrire “potenti funzionalità ad un prezzo più accessibile”, come conferma il colosso di Cupertino in un comunicato ufficiale. Cosa vuole proporre iPhone 16e? “Prestazioni veloci e fluide e una durata della batteria rivoluzionaria, grazie anche all'efficienza del chip A18”, spiega Apple, sottolineando che il nuovo dispositivo è stato progettato anche per ospitare “Apple Intelligence”, un intuitivo sistema di intelligenza artificiale. Da non sottovalutare il comparto fotografico con la fotocamera da 48 MP che promette di produrre “foto e video stupendi” anche grazie ad un teleobiettivo 2x integrato. Il telefono sarà disponibile in due eleganti finiture opache, nera e bianca .

Alcune caratteristiche

La connettività di rete verrà garantita da un modem 5G progettato direttamente dall'azienda di Cupertino e denominato “Apple C1”. Il dispositivo, riporta ancora Apple, “è costruito per resistere a schizzi, acqua e polvere con un grado di protezione IP68”, mentre la cover anteriore Ceramic Shield insieme al vetro posteriore risulterà una trae le più resistenti in assoluto. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia OLED proporrà un design edge-to-edge ottimizzato per guardare video HDR, giocare e leggere testi. Considerando la durata della batteria, il colosso di Cupertino garantisce fino a sei ore in più rispetto ad iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto a tutte le generazioni di iPhone SE. Ci sarà spazio, come detto, per Apple Intelligence che propone nuove funzioni che rendono "iPhone ancora più potente". E con ChatGPT integrato perfettamente in Siri e negli strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità senza bisogno di passare da un’app all’altra. Mentre con iOS 18 sarà possibile personalizzare l'aspetto del proprio iPhone 16e e cambiare il look alle icone delle app scegliendo fra la versione scura o colorata, optare per controlli personalizzati per la schermata di blocco e anche bloccare e nascondere le app per avere un livello privacy ulteriore.

Il commento di Apple

Il prodotto “racchiude le funzionalità che i nostri utenti amano della gamma iPhone 16, tra cui una durata della batteria rivoluzionaria, prestazioni rapide basate sul chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema di fotocamere 2 in 1 e Apple Intelligence", ha spiegato Kaiann Drance, vicepresidente di Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. "Siamo particolarmente entusiasti che iPhone 16e possa completare la gamma come opzione di qualità e convenienza con l’obiettivo di portare l'esperienza di iPhone ad un numero ancora maggiore di persone".