YouTube compie 20 anni: com'è cambiata la piattaforma di video hosting

Il primo video caricato risale al 23 aprile 2005: dura 20 secondi scarsi, si chiama 'Me at the Zoo' ed è stato girato allo zoo di San Diego da uno dei fondatori. "L'intelligenza artificiale semplificherà la creazione di contenuti e migliorerà l'esperienza per chiunque", dice oggi il Ceo Neal Mohan in una lettera in cui celebra la ricorrenza

È un veterano della tecnologia, ma reinventandosi è riuscito a tenere testa a tv, social, streaming e ora anche ai podcast. Compie 20 anni YouTube, il sito nato per raccogliere video amatoriali e diventato una piattaforma onnicomprensiva che ha ridefinito il concetto di fruizione dei contenuti. "L'intelligenza artificiale semplificherà la creazione di contenuti e migliorerà l'esperienza per chiunque", afferma il Ceo Neal Mohan, in una lettera in cui celebra la ricorrenza. La società è stata fondata il 14 febbraio 2005 da tre ex dipendenti di PayPal (Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim). Il primo video caricato risale al 23 aprile 2005: dura 20 secondi scarsi, si chiama 'Me at the Zoo' ed è stato girato allo zoo di San Diego da uno dei fondatori. Nel giro di un mese il sito registra 30mila utenti al giorno, sei mesi dopo due milioni. A ottobre 2006 Google si fa avanti e acquista la società per 1,65 miliardi di dollari. Nessuno avrebbe mai immaginato che YouTube sarebbe diventato uno dei siti più visitati al mondo e avrebbe messo in pratica la previsione di Andy Warhol dei famosi "15 minuti di notorietà" per tutti.

Numeri in crescita e nuove professioni

In questi 20 anni la piattaforma è cresciuta nei numeri, ha fatto nascere nuove professioni legate alla rete (gli youtuber) con fenomeni e personaggi diventati virali, a volte anche inspiegabilmente. Ha tenuto testa all'avanzare dei social, in particolare TikTok e Instagram spinti dai più giovani. Continua a essere un pungolo per la tv con la trasmissione di eventi dal vivo e ha fatto da apripista allo streaming video di Netflix e a quello musicale di Spotify. Cresce pure il suo servizio di podcast, "al momento il più usato negli Stati Uniti", sottolinea il Ceo Mohan.