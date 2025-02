World Radio Day 2025, com'è nata la radio e perché si festeggia oggi

Il 13 febbraio del 1946 andò in onda la prima trasmissione radiofonica dell’Onu. Per festeggiarla si è dovuto attendere fino al 2012: in quell’anno, infatti, le Nazioni Unite hanno istituito il World Radio Day

In tutto il mondo si celebra oggi la Giornata mondiale della radio. Era il 13 febbraio del 1946, 79 anni fa, quando andò in onda la prima trasmissione radiofonica dell’Onu. Per festeggiarla bisognerà aspettare il 2012: in quell’anno, infatti, le Nazioni Unite hanno istituito il World Radio Day, dopo che la Conferenza generale dell’Unesco ne aveva riconosciuto l’importanza l’anno precedente. Una festa internazionale, ma con radici italiane. Era, infatti, il 5 marzo del 1896 quando il fisico Guglielmo Marconi brevettò la radio per la prima volta. Lo fece a Londra, città in cui si era trasferito per proseguire gli studi. La validità della sua scoperta, però, fu riconosciuta solo quando il segnale riuscì ad arrivare oltreoceano, nel 1907. Una scoperta che, nel 1909, gli valse il premio Nobel per la Fisica e che cambiò la storia delle comunicazioni.

La nascita dell'Uri e la rivoluzione delle radio private

In Italia il 27 agosto 1924 nasce l’Unione Radiofonica Italiana (Uri), con sede a Roma, che comincia a trasmettere il 6 ottobre. Con un regio decreto, in data primo maggio 1924 viene definito il contenuto delle filodiffusioni: teatro, notizie, conversazioni, concerti. Nel 1927 l'Uri diventa Eiar e lo Stato Italiano le affida in concessione esclusiva le trasmissioni radiofoniche. Fino al 1974 nel nostro Paese, la radiodiffusione rimane ad esclusivo appannaggio dello Stato. Poi, nel 1974, la Corte Costituzionale consente ai privati di trasmettere localmente via cavo. Una sentenza di portata storica, che dà il via libera, in molte città italiane, all’apertura di radio private via etere. Due anni dopo, nel 1976, una seconda sentenza della Corte Costituzionale liberalizza la trasmissione via etere in ambito locale. In casa, con gli apparecchi radiofonici, si riceve sia la modulazione di ampiezza (AM) che quella di frequenza (FM). Tutte la radio private riescono in questo modo a sfruttare le enormi potenzialità dell’FM.

Il tema scelto per l'edizione 2025

Il tema scelto dall'Unesco per il World Radio Day 2025 è "Radio e cambiamento climatico". Considerata il mezzo di comunicazione più affidabile, la radio giocherà un ruolo chiave nell'affrontare e divulgare le sfide legate al cambiamento climatico. Il 2025 rappresenta un anno cruciale: secondo l'Accordo di Parigi, le emissioni globali di gas serra dovranno raggiungere il loro picco massimo, iniziando poi a diminuire per limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C. In questo scenario, la radio si conferma uno strumento essenziale per sensibilizzare il pubblico, diffondere informazioni verificate, dare voce alle comunità più colpite dalle emergenze climatiche.