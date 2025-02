Se il caro (telefono) estinto resta in casa con noi

Ogni anno oltre 8 milioni di dispositivi inutilizzati vengono dimenticati in casa anziché essere avviati al riciclo o rivenduti. Si aggiungono agli oltre 700 milioni di soli smartphone che, nel complesso, sono bloccati nei cassetti degli europei per un valore totale di 140 miliardi di euro. I ricondizionati stanno cambiando la sensibilità ma c’è ancora molto da fare per un nuovo genere di rapporto con la tecnologia di consumo