Gli assistenti vocali ci ascoltano o ci spiano?

Apple ha deciso di procedere con un accordo extra-giudiziale in una causa intentata da un gruppo di consumatori contro Siri. Secondo l'accusa, per più di un decennio l'assistente vocale, presente in un miliardo e mezzo di utilizzatori di iPhone nel mondo, sarebbe stato usato per registrare le conversazioni degli utenti anche in assenza di loro comandi. Ma è davvero così?