Medioriente, l'ong Soleterre: "Aprire subito corridoi sanitari a Gaza"

A Sky tg24 Insider parla Damiano Rizzi, psico-oncologo e fondatore dell'organizzazione Soleterre. Pochi giorni fa, è rientrato da Beitalja, in Cisgiordania, e lancia un appello per la salute delle persone nella Striscia: "A Gaza il triage funziona al contrario: prima curano chi ha più possibilità di salvarsi, ma così le condizioni di molte persone si aggravano. Potremmo curarli negli ospedali in Cisgiordania se ce lo consentissero"