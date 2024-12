Come un videogioco può sensibilizzare sul tema dell’ADHD

Sfondo vivace, coach coinvolgente e passi dinamici. Anche un ballo, sulle note di "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" può aiutare le persone con disturbi legati all'Adhd. "È molto importante che un videogioco così diffuso (Just Dance) abbia incluso questa coreografia per sensibilizzare alla problematica", spiega la dottoressa Migliore, esperta di Psicoterapia cognitivo-comportamentale