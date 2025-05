"Il primo consiglio importante è per i genitori: non devono confondere - spiega lo psicopedagogista - il dolore con il trauma. Credo che oggi uno degli errori più comuni, che spesso viene fatto in buona fede è confondere queste due dimensioni. Perché una quantità di negativo, di dolore inteso come stress, fa parte della vita. E l’educazione emotiva ci insegna che non dobbiamo scansare e proteggere i nostri figli da ogni forma di negatività"