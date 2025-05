Lusaint, cantautrice dalla voce soul e jazz, torna con nuova musica: ecco "Joking", brano in cui la cantautrice di Manchester mette in evidenza le sue sfumature più pop, e che anticipa l’uscita dell’EP "The Apothecary". Dopo un tour nel Regno Unito completamente sold out, l’artista è pronta a tornare dal vivo e aprire i concerti di JP Cooper, Robert Plant e Michael Kiwanuka, e a cantare al Parco Archeologico di Paestum il 17 agosto. L’abbiamo incontrata, ecco la nostra intervista