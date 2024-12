Ford Puma Gen-E, la versione elettrica dell’auto icona di Ford

Ecco la versione elettrica del modello Ford più venduto in Europa. Fino a 376 km di autonomia dichiarata, si ricarica dal 10 all'80% in 23 minuti. Ordinabile da oggi, le consegne inizieranno a partire dalla primavera 2025

Ford ha svelato Puma Gen-E, versione elettrica del suo modello più venduto in Europa, che si affianca alla motorizzazione EcoBoost Hybrid. Il crossover compatto sarà ora dotato quindi anche di un motore elettrico che si ricarica dal 10 all’80% in 23 minuti e ha un'autonomia dichiarata che arriva fino a 376 km nel ciclo WLTP, e 523 km in città.

Lo spazio

Si amplia lo spazio all'interno del mezzo. Il MegaBox si trasforma in GigaBox, offrendo fino a 566 litri di capacità di carico in modalità 5 posti, grazie anche ai 43 litri del frunk, ricavato nello spazio lasciato libero dal motore benzina.

Gli esterni riprendono lo stile dell'ultima generazione di Puma. Come già visto su modelli elettrici, tra cui Mustang Mach-E, la tradizionale griglia è stata sostituita da una superficie aerodinamica che rende Puma Gen-E ancora più riconoscibile. Lo spoiler posteriore sportivo e i cerchi in lega completano il look.