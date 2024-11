Exeed si espande: inizia una nuova era per l'eSport

In uno scenario in cui il gaming competitivo continua a evolversi, l'azienda è considerato uno dei team esport più influenti nel mondo di EA FC. Si evolve in una holding company americana, con una nuova branded house che, partendo da ben due accademie, formerà la nuova generazione di professionisti

Exeed inaugura una nuova holding company a Miami. Il piano di espansione internazionale continua dopo aver esplorato il mercato italiano di EA FC, grazie alla costruzione di un team che ha conquistato la eSerie A e i titoli “Content creator of the year” e “Best italian player of the year”, dopo essersi affacciato sul panorama internazionale grazie all’ultima qualificazione al FC PRO Open.