'Demure' è la parola dell'anno 2024, secondo Dictionary.com

Demure, “caratterizzato da timidezza e modestia, riservato”, è la parola dell’anno per Dictionary.com. Il termine ha raggiunto un “aumento vertiginoso dell’uso” nel corso del 2024. Demure, infatti, ha battuto concorrenti come brainrot, brat e weird - che pure sono entrati nel linguaggio parlato passando per i social – per via di un incremento del 1200% tra gennaio e agosto.

La diffusione di demure

Il picco si è raggiunto grazie al trend di TikTok, lanciato dalla beauty influencer Jools Lebron, “very mindful, very demure”. Il termine demure, in inglese, indica un comportamento “discreto e riservato”, sottolinea Cnn, ma per Dictionary.com ha acquisito un nuovo significato attraverso i social media.

I marchi che hanno seguito il trend

Diverse celebrità hanno ripreso il trend, come Kim Kardashian, Jennifer Lopez, o il conduttore di “Drag Race” RuPaul che ha sfruttato l’onda social per promuovere la libreria online Allstora: “Vedi come sto leggendo questo libro? Molto pudico. Non faccio l'orecchino alle pagine, metto un segnalibro”, ha detto. “E non rivelo il finale ai miei amici. Sono molto premuroso. Inoltre, il mio cellulare è impostato su ‘non disturbare’. Very mindful, very demure”.