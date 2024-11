App di Intesa Sanpaolo in down, perché oggi non funziona

Ancora uno stop per i servizi di home banking dell'istituto bancario, che da questa mattina 18 novembre non funziona al meglio, probabilmente a causa di problemi nell'infrastruttura informatica della banca

Per la terza volta in un mese l'app della banca Intesa San Paolo ha avuto problemi ed è andata "down". I servizi di home banking hanno avuto problemi, causando non pochi disagi a migliaia di suoi correntisti. Secondo quanto rilevato dal sito Downdetector, c'è stato un aumento delle segnalazioni degli utenti intorno alle 10 di questa mattina.

Quali problemi

I disservizi si riferirebbero non solo all'accesso alla piattaforma, ma anche le notifiche push necessarie per autorizzare i pagamenti. Negli ultimi giorni i servizi di Intesa avevano già resgistrato dei problemi, il 31 ottobre e l'11 novembre scorso, durante i quali molti utenti erano rimasti esclusi dall'accesso ai propri conti per ore. In attesa di un ripristino del servizio, si può contattare il numero verde 800 303 303.