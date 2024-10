Il Google Doodle dedicato ad Halloween 2024 è un gioco interattivo

Per celebrare Halloween 2024, Google ha scelto di rinnovare per la terza edizione consecutiva il 'gioco' interattivo di Magic Cat Academy

Un Doodle interattivo per celebrare Halloween 2024. Google ha scelto di rinnovare per la terza edizione consecutiva il 'gioco' di Magic Cat Academy. "Premi play per aiutare il gatto Momo a combattere avversari spettrali nell'atmosfera", suggerisce Google, spiegando che mentre negli anni precedenti il 'gatto eroe' ha sconfitto demoni a scuola ed è sopravvissuto nell'oceano, "quest'anno si imbarcherà in un'avventura fuori dal mondo, combattendo il suo acerrimo nemico, Marshmallow il fantasma, attraverso gli strati dell'atmosfera". Con il gioco interattivo Google, noto per i suoi doodle creativi che celebrano festività ed eventi, augura a tutti gli utenti un felice Halloween: "Che tu trascorra la giornata mangiando cioccolato, travestendoti, guardando film spaventosi o sconfiggendo i cattivi con Momo".