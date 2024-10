Halloween 2024, i migliori libri da paura da regalare

9/9

Iside e Osiride. I sovrani dei due regni – Quelle Histoire Quelle Histoire, leader in Francia nella pubblicazione di libri storici per bambini, presenta tre nuovi affascinanti volumi dedicati al mondo della mitologia egizia: sulle leggende del pantheon, e le edizioni in formato classico, perfette da portare sempre con sé, su Anubi, il misterioso dio dalla testa di sciacallo, guida delle anime e protettore dei defunti, e Iside e Osiride, coppia divina la cui epopea di amore, tradimento e rinascita ha ispirato racconti senza tempo.