SMAU torna a Milano il 29 e 30 ottobre con un programma ricco di oltre cinquanta workshop e presentazioni che mettono al centro l’innovazione e il futuro delle imprese. Durante la due giorni, esperti e leader di settore approfondiranno temi cruciali per le aziende, spaziando dall’intelligenza artificiale e tecnologie emergenti alla leadership, dall’employer branding e risorse umane all’industria 5.0, fino a marketing, social e influencer, sostenibilità e greenwashing. Non mancherà un focus sull’internazionalizzazione delle PMI, per supportarle nella sfida globale.

Possibilità di farsi conoscere

Le startup avranno inoltre un’opportunità unica per farsi conoscere, presentando i loro progetti attraverso pitch dedicati, da soli due minuti, nei settori Artificial Intelligence ed Emerging Technologies, Smart Communities, Energy e Mobility, Industry e Smart Manufacturing, Agri, Food e Health. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare le frontiere dell’innovazione e costruire il futuro delle imprese.

Sono 50 i workshop a SMAU

Tra i workshop in programma presso Fieramilanocity, molti si focalizzeranno sull’intelligenza artificiale e sull’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sull’innovazione nelle imprese. Così ad esempio, il workshop Leader 4.0: Competenze e Strategie per l’Era dell’Intelligenza Artificiale esplora l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla leadership, offrendo un percorso in cinque moduli che copre la gestione dei team, le nuove competenze richieste ai leader, modelli di leadership adatti all’era dell’AI, l’adozione pratica dell’AI nel management e il cambiamento culturale.

La sessione Come individuare nuove opportunità di mercato con l’Intelligenza Artificiale esplorerà l’impatto dell’AI sui mercati, mostrando statistiche, esempi pratici e metodologie per individuare opportunità di business. Verranno discusse le applicazioni dell’AI per creare nuovi prodotti e ottimizzare processi, offrendo strumenti strategici per decision maker di aziende e startup interessati a sfruttare questa tecnologia.

Focus sull'intelligenza artificiale

Workshop cross-settoriali, analizzeranno l’impatto dell’intelligenza artificiale su determinati settori. Come, per esempio, l’incontro Influencer Marketing nell’era dell’Intelligenza Artificiale: Strategie innovative per campagne di successo fornirà una panoramica su come l’AI può migliorare l’influencer marketing, trattando l’identificazione degli influencer, la personalizzazione delle campagne e la creazione di influencer virtuali. Verranno affrontati i benefici e le criticità nell’adozione di soluzioni AI, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a professionisti del marketing, aziende e imprenditori.