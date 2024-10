Come si carica la patente digitale sull'App IO: il video

La guida per aggiungere la patente e la tessera sanitaria su IT Wallet nell'app IO. Lo potranno fare, per ora, i primi 50mila utenti che hanno ricevuto la notifica. Guarda il video

IT Wallet è arrivato: i primi 50mila utenti dell'App IO hanno ricevuto la notifica per aggiungere i primi documenti ufficiali all'applicazione della pubblica amministrazione. Dal 23 ottobre infatti patente, tessera sanitaria e la carta europea della disabilità possono essere inserite nel portafoglio digitale dell'App IO, e usate al pari delle corrispettive tessere cartacee. I documenti hanno infatti valore legale.

La procedura per l'aggiunta dei documenti all'App IO è relativamente semplice. La notifica si riceve sul telefono tramite l'applicazione stessa. Per chi non avesse impostato le notifiche push, il consiglio è accedere manualmente all'app per verificare.