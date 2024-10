Dacia Duster vince il premio "Auto Europa 2025"

In Europa c’è un’auto che viaggia meglio delle altre. Non in termini di velocità, ma sul piano dell’innovazione, del design e dell’economia del modello. Si tratta di Nuovo DACIA Duster, che ha vinto per la prima volta il premio “Auto Europa 2025” dopo essere stata scelta tra 27 macchine diverse in una fase iniziale e poi insieme ad altre sei finaliste, tra cui Alfa Romeo Junior e BMW X2.

Giugiaro (Gfg Style): "Un modello significativo dell'automotive"

L’automobile è stata eletta dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA). Questo premio, assegnato grazie ai voti di giornalisti, opinion leader e del pubblico. Il Duster è stato apprezzato per i miglioramenti in design, qualità e gamma, mantenendo la sua caratteristica principale di offerta economica e pratica.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, nella sede di Bosch, partner dell’iniziativa, e ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui Fabrizio Giugiaro, ceo di Gfg Style, che ha evidenziato come il Duster rifletta una tendenza stilistica di rilievo. “Si tratta di uno tra i modelli significativi dell'automotive europeo, che si distinguono per un trend stilistico molto interessante. Il designer in questi tempi è molto importante perché aiuta il brand a trasmettere la personalità e identità del marchio in modo immediatamente percepibile, soprattutto in questa fase in cui sono in pochi a osare”.

Tocci (Dacia): "Prodotto intercetta necessità del cliente"

Il managing director di DACIA Italia, Guido Tocci, si è detto orgoglioso “di questo importante riconoscimento, che rende merito ad un prodotto che ha saputo intercettare e soddisfare le necessità di un cliente che nel corso degli anni si è evoluto, un acquirente che cerca concretezza, essenzialità, ma oggi con caratteristiche e tecnologie al passo coi tempi, tenendo bene a mente come obiettivo un ottimo controvalore per quello che decide di spendere”.

Premi anche per BMW e Alfa Romeo

Oltre al Duster, premi speciali sono stati attribuiti ad altre vetture: la BMW X2 è stata scelta dagli opinion leader, mentre la Alfa Romeo Junior ha conquistato il voto della giuria popolare. Il presidente dell'UIGA, Gaetano Cesarano, ha elogiato l’edizione di quest'anno: “La vettura premiata oggi così come le altre finaliste sono una guida per le diverse tendenze che vedremo sulle strade europee nei prossimi anni, in quanto Auto Europa ci dà uno sguardo sul nostro domani, in cui tecnologia e sostenibilità andranno sempre più di pari passo”.