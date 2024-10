MyGPT, ecco come creare un chatbot fatto su misura

Non tutti sanno che con l’upgrade alla versione a pagamento è possibile usare ChatGPT per creare il proprio chatbot personalizzato. “Basta la nostra lingua per spiegare al software cosa desideriamo dal nostro programma: questo apre a impensabili possibilità”, dice Paolo Brera, direttore esecutivo della startup disruptiveS ascolta articolo

Da un paio d'anni i media, così come accade in molti altri settori, sono concentrati su un grande tema: l'intelligenza artificiale. La rivoluzione portata da ChatGPT, però, rimane ancora oggi sconosciuta ai più così come molte delle sue funzionalità e applicazioni. Oltre al chatbot base, per esempio, ce ne sono molti altri e di diverso utilizzo. È sufficiente cercare nei GPT disponibili sul sito, infatti, per scoprirne tantissimi dedicati agli argomenti e ai compiti più disparati: dagli insegnanti multilingue ai tool per crearsi un proprio logo, dall’assistente per prendersi cura delle piante fino a quello che aiuta a creare un proprio sito web, oltre a numerose proposte per il business. Ce ne sono perfino di dedicati alla cultura pop, per esempio uno che può darti ogni informazione sul magico mondo di Harry Potter. Quello che però molti non sanno è che con l’upgrade alla versione a pagamento è possibile usare ChatGPT per creare il proprio chatbot personalizzato.

MyGPT "Il grande vantaggio introdotto da questo software - spiega Paolo Brera, direttore esecutivo di disruptiveS, startup milanese votata alla gestione e all'implementazione di progetti digital -, è che non è necessario saper programmare per poter creare un cosiddetto MyGPT - (che sta per Generative Pre-trained Transformer) -, basta la nostra lingua per spiegare al software cosa desideriamo dal nostro programma: questo apre a impensabili possibilità, sia al mondo degli amatori e appassionati, che ad esempio possono realizzare un chatbot in grado di rispondere a tutte le domande sulla squadra di calcio del cuore, sui tarocchi o le ricette di una determinata regione italiana, sia a quello dei professionisti che possono invece creare strumenti utili ad aumentare la produttività, automatizzare alcuni compiti ripetitivi, risparmiare tempo e quindi denaro".