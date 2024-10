Introduzione

L’app di messaggistica WhatsApp ha deciso di introdurre una serie di filtri, sfondi e opzioni per offrire ai propri utenti nuovi strumenti per personalizzare le conversazioni. Tra i filtri proposti ci sono quelli tradizionali e vintage per dare un tocco retrò alle conversazioni, e quelli più artistici e creativi, per trasformare l'ambiente circostante. Anche gli sfondi avranno un preciso stile a seconda dell'utilizzo, dagli scenari pratici per le conferenze di lavoro ai panorami. Aggiunte poi le funzionalità Ritocco e Scarsa luminosità.