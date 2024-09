"Opportunità unica per i nostri sviluppatori"

"Grazie al supporto di Agenzia ICE per la prima volta l'Italia partecipa al Tokyo Game Show con uno stand nazionale e una delegazione di 14 aziende - dichiara Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA -. Per i nostri sviluppatori si tratta di un’opportunità unica di visibilità internazionale che va ad aggiungersi alle altre missioni realizzate nel corso dell’anno alla Gamescom di Colonia e alla Game Developers Conference di San Francisco. Questo evento, tra i più importanti al mondo per il nostro settore, non è solo il contesto adatto per favorire occasioni di business con il mercato asiatico, ma rappresenta anche una vetrina d’eccezione per il talento e la creatività dei professionisti e delle produzioni made in Italy. La nostra partecipazione al Tokyo Game Show come collettiva consolida l’immagine dell’Italia come hub creativo e tecnologico a livello internazionale".