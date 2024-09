Basta prendere la metropolitana in direzione Laurentina e scendere alla fermata Circo Massimo. Qui, a pochi passi, si trova la nuova opera di Andrea Gandini, artista noto nella capitale per le sue sculture in legno. La sua ultima creazione è una rappresentazione del grande albero Deku, personaggio iconico e ricorrente della saga videoludica di The legend of Zelda. Come molti dei progetti di Gandini, anche questo mira a ridare vita al legno morto, in questo caso un tronco di pino domestico, rendendolo una piccola opera d'arte.

La scultura in legno non arriva a caso, ma è un omaggio per festeggiare la famosa saga di videogiochi targata Nintendo e, in particolare, l'ultimo gioco in uscita, ovvero The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Si tratta della seconda iniziativa artistica realizzata in Italia per omaggiare l’evoluzione del fenomeno di Zelda: ci aveva già pensato lo scorso anno lo street artist partenopeo Zeal Off , che aveva installato delle edicole votive dedicate alla principessa Zelda nei quartieri più iconici di Napoli, dal Rione Sanità a Montesanto.