Critiche dagli utenti per l'introduzione di un nuovo metodo di pubblicità. Secondo Youtube, invece, il nuovo sistema "è un aggiornamento vantaggioso per tutto l'ecosistema"

"Consentirà agli spettatori di conoscere meglio un marchio. È un aggiornamento vantaggioso per l'intero ecosistema di YouTube e uno degli elementi dell'esperienza moderna delle pubblicità CTV", ha dichiarato un portavoce di Google.

La piattaforma di proprietà di Google ha confermato giovedì di aver "ampiamente distribuito le Pause ads a tutti gli inserzionisti". Che cosa significa? D'ora in avanti, quando un qualsiasi utente metterà il video in pausa, una pubblicità comparirà sul lato dello schermo.

Dopo aver introdotto pubblicità più lunghe e non saltabili, ora Youtube ha deciso persino che queste verranno riprodotte anche quando il video è in pausa.

Critiche dai consumatori

Nonostante le rassicurazioni di Youtube sul fatto che questo aggiornamento rappresenterà un'esperienza di visione meno interruttiva, gli utenti sui social media hanno lamentato l'ennesima pubblicità inevitabile sulla piattaforma.

Philipp Schindler di Google, dirigente che guida le vendite per Google e YouTube, ha detto durante una chiamata sugli utili di Alphabet che l'azienda ha "visto una forte trazione" con l'introduzione pilota delle pubblicità in pausa avvenuta nel 2023 sui televisori connessi a internet per lo streaming di video.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli finanziari specifici, l'azienda ha affermato che le pubblicità in pausa sono state redditizie.

"I risultati iniziali mostrano che le pubblicità in pausa stanno generando un forte aumento del riconoscimento del marchio e stanno ottenendo prezzi premium dagli inserzionisti", ha affermato Schindler.