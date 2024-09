Avviati due procedimenti dalla Commissione Europea nei confronti di Apple, che dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità gratuita ed effettiva a sviluppatori e aziende terze. Questa parola, l'interoperabilità, significa che deve essere garantita la possibilità di connettere degli strumenti, come smartwatch, visori per realtà virtuale e cuffie, a tutti i dispositivi e i loro sistemi operativi, come Iphone con iOS. Un'azienda che produce visori per realtà aumentata, ad esempio, ha bisogno che questi si possano connettere con tutti i tipi di dispositivi mobile, che siano Samsung, Iphone, Huawei ed altri. Per farlo il visore si relaziona con i vari sistemi operativi (Android, iOS, HarmonyOS), sviluppati dalle aziende, che devono essere in grado di "leggere" le parti terze come i visori e collegarcisi.

I procedimenti della Commissione Europea sono quindi volti a far rispettare questo principio, sancito nel Digital Markets Act (DMA) entrato in vigore il primo novembre 2022.