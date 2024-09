Sarà acquistabile dal 7 novembre a un costo di 799 euro, 200 in più rispetto alla sua controparte. La nuova console è indirizzata a tutti quei giocatori che "non vogliono scegliere tra risoluzione e frame rate, ma giocare con fedeltà e qualità altissima".

Non è una sorpresa e in tanti la aspettavano: Sony ha annunciato l'arrivo di Playstation 5 Pro. La nuova console mid range generation, presentata in un evento live della durata di nove minuti sul loro blog ufficiale, sarà disponibile dal 7 novembre a un costo di 799 euro, 200 in più rispetto alla versione base a cui siamo abituati dal 2020.

No, non dobbiamo aspettarci un'altra corsa alle prenotazioni online, così com'era successo con la PS5 normale che era andata a ruba in brevissimo tempo, obbligando centinaia di migliaia di appassionati a farne a meno a causa dell'esaurimento delle scorte (e della mancanza di chip semiconduttori). La Playstation 5 Pro è infatti pensata per una cerchia più ristretta di fan, si pensa intorno al 10/15%, che non vogliono compromessi e, come ha spiegato durante la diretta Mark Cerny, Lead Architect di PS5: "Per tutti quelli che non vogliono scegliere tra risoluzione e frame rate, ma giocare con fedeltà e qualità massima".